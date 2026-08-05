Mastantuono è il colpo di Paratici che fa sognare! Dribbling e cambio repentino di passo nello stretto

Mastantuono è incontenibile quando parte da destra e poi converge verso il centro. Il "punto debole"? La finalizzazione

La Fiorentina non si ferma più! Questa volta il colpo che fa sognare i tifosi viola è in attacco. Il ds Fabio Paratici ha portato a Firenze Franco Mastantuono. La squadra viola ha prelevato il talento italo-argentino dal Real Madrid, ancora da scoprire la formula del suo trasferimento. L’ex River Plate arriverà oggi a Firenze così da iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in maglia viola. Prima le visite mediche, poi la firma sul contratto al Viola Park.

Il classe 2007, mancino puro, è letale quando parte dalla fascia destra per poi accentrarsi, ma può giocare anche come trequartista, dunque più centrale, dietro alla punta. In base al modulo che sceglierà Grosso può quindi andare ad inserirsi sia nel 4-3-3 che nel 4-3-2-1. È un calciatore che ha un eccellente controllo di palla, visione di gioco, precisione nei filtranti, dribbling e cambio repentino di passo nello stretto, buona balistica nei tiri da fuori area e su calcio di punizione. Un’altra sua dote è la seguente, gode di un’ottima leadership nonostante sia molto giovane. I “punti deboli” riguardano la troppa foga agonistica in fase di non possesso, soprattutto nel recupero palla, situazione in cui a volte commette falli irruenti e la finalizzazione,, deve infatti migliorare nella precisione sotto porta.

Franco Mastantuono nell’ultima stagione, la 2025/26, con la maglia del Real Madrid ha collezionato 3 gol in 35 presenze (tra Liga, Champions League, Copa del Rey e Supercopa de Espana). 45 tiri effettuati in totale, di cui solo 13 in porta, 5 le big chance mancate. Ben 22 i passaggi chiave, 7 le grandi occasioni create e 34 i dribbling riusciti. Considerando che il dato degli xG (goal attesi) è di 4.32, Mastantuono si è fermato sotto in termini realizzativi (3 reti). Nessun assist ha messo a referto nonostante l’xA (assist attesi) a 2.74, l’xGI (partecipazioni a gol previste) era di 7.06 ma l’argentino si è fermato a 3.

La Fiorentina con il suo acquisto colma una delle lacune esistenti nella squadra gigliata, aggiungendo delle caratteristiche importanti per il gioco di Grosso. Mastantuono è uno dei gioielli più puri del calcio argentino, dunque Firenze con il suo arrivo non può che sognare in grande per la stagione alle porte.