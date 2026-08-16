Mastantuono gioca a pallone in spiaggia con i presenti e regala un Ferragosto speciale ai tifosi viola

L'argentino era in spiaggia a Forte dei Marmi

Franco Mastantuono ha acceso i sogni della Fiorentina di Fabio Grosso, ovazione per il suo debutto con la maglia viola in occasione della partita di Coppa Italia contro il Benevento. Dopo il passaggio del turno, il mister ha dato due giorni liberi ai calciatori e ieri l'argentino ha regalato un Ferragosto speciale ai bambini presenti in spiaggia a Forte dei Marmi. Come riporta il TGR Rai Toscana si è messo a giocare a pallone con i presenti che l'hanno subito riconosciuto, non sono mancate le foto ed i saluti.