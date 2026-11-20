Mastantuono già principe di Firenze. Vanoli: "Godiamocelo". Storia, statistiche e futuro

Dal passato da promessa del tennis in Argentina ai record infranti con la Viola e con l'Albiceleste: il classe 2007 arrivato in prestito dal Real si è già preso la Serie A. Ecco tutte le statistiche, la storia e cosa riserva il futuro di Mastantuono

di Nicolò Bonacina

Con il ritorno della Serie A ormai alle porte, in casa Fiorentina c'è un nome che più di tutti infiamma la fantasia dei tifosi viola: Franco Mastantuono.

STORIA E TENNIS - Nato ad Azul, nella provincia di Buenos Aires, Mastantuono ha una storia tutt'altro che banale. Da bambino, infatti, era una delle migliori promesse del tennis giovanile argentino tanto da rifiutare una prima chiamata del River Plate a dieci anni per continuare con la racchetta. Quando ha scelto definitivamente il pallone, però, la sua ascesa è stata vertiginosa: più giovane marcatore nella storia del River Plate, esordiente più precoce di sempre in gare ufficiali con la maglia dell'Argentina a 17 anni e 296 giorni, fino allo sbarco a Madrid e al prestito a Firenze nell'agosto 2026. Il talento argentino classe 2007 non ha avuto bisogno di alcun periodo di adattamento.

Con le sue giocate, Franco Mastantuono, fa alzare in piedi tutto lo stadio con ogni pallone che tocca ma, sono soprattutto le statistiche di questo avvio di stagione a certificare un impatto fuori dal comune per un ragazzo di appena diciannove anni.

NESSUNO COME LUI NELL'UNO CONTRO UNO - Il primo dato che balza all'occhio analizzando il rendimento del gioiello viola riguarda la sua capacità di saltare l'uomo e creare superiorità numerica. Nelle prime undici uscite di campionato, Mastantuono ha tentato in media 5,4 dribbling ogni novanta minuti, portandone a termine con successo 2,5: numeri che lo collocano ai primi posti assoluti in Serie A tra i giocatori offensivi per dribbling riusciti a partita.

Firenze, Stadio Franchi, 29.10.2026, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com Mastantuono

PASSAGGI CHIAVE E TIRI - I numeri raccontano infatti di un giocatore già maturo anche nella rifinitura e nella conclusione verso la porta. L'argentino viaggia a una media di 4,49 tiri ogni novanta minuti (44 conclusioni totali, primo assoluto tra gli esterni offensivi della Serie A) con 4 gol all'attivo. Il suo indice di Expected Goals (xG) si attesta a 3,54, a testimonianza della facilità con cui arriva al tiro dentro l'area avversaria. A questo aggiunge 21 occasioni create, 47 passaggi che rompono le linee avversarie e 22 dribbling riusciti, confermandosi il vero faro creativo di una manovra toscana sotto le aspettative fino ad ora.

ERRORI E GESTIONE PALLONI - Come ogni giovane talento abituato a prendersi la responsabilità della giocata decisiva, gli errori arrivano. L'unico grande neo evidenziato dai dati riguarda il numero di palloni persi nella trequarti offensiva (circa 2,4 a gara), dato che parla però della costante ricerca del filtrante o del dribbling anche negli spazi più intasati. Un piccolo prezzo da pagare per un calciatore che vuole spostare gli equilibri della Fiorentina.

Firenze, Stadio Franchi, 05.09.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com Mastantuono

MESSI E IL RECORD BATTUTO – Che un giovane talento argentino, ala destra e mancino sia paragonato a Leo Messi è ormai abitudine. Franco Mastantuono sta decidendo comunque di non paragonarsi al “goat” del calcio argentino e, anzi, battere un suo record. Con la tripletta al Venezia a 19 anni e 28 giorni, infatti, è diventato il più giovane nella storia della Fiorentina a segnare tre goal in una singola partita e il più giovane argentino a riuscirci nei top 5 campionati europei, battendo persino il primato di Messi.

LE PAROLE DI VANOLI – Intervistato a Cronache di Spogliatoio, mister Vanoli ha parlato anche del talento argentino e della sua mentalità: “Facciamolo crescere e godiamocelo. È una fortuna poter lavorare con un talento così. Ma come gli ho detto, il talento non basta: se si coccola solo del talento, prima o poi si ferma. Ma lui lo sa benissimo.

Mi ha stupito la sua gestione della pressione. Ha una passione sfrenata per il calcio, lo vedi che gli piace proprio giocarlo. Deve imparare però a capire quando dribblare e quando invece giocare più a due tocchi per la squadra”.

FUTURO - Con una valutazione di mercato già schizzata oltre i 50 milioni di euro, il futuro di Mastantuono è uno dei temi più caldi del calcio europeo. La formula del prestito secco fino al 30 giugno 2027 lega il suo destino al Real Madrid, con cui ha un contratto fino al 2031. Il probabile riscatto del connazionale Nico Paz, però, rende difficile una permanenza a Madrid. Sempre più dubbio allora il suo futuro ma, intanto, la Fiorentina si gode il suo gioiello.

Questo articolo è stato realizzato nell'ambito del corso di Giornalismo Calcistico e Uffici Stampa organizzato dall'Élite Football Center.