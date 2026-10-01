"Mastantuono è la stella della Fiorentina, giocherà il prossimo Mondiale da titolare dell'Argentina"

Il talento viola è uno dei giocatori su cui punta l'Albiceleste dopo Messi

Nel corso del suo intervento ai microfoni di Lady Radio, l'operatore di mercato ed esperto di calcio sudamericano Filippo Colasanto ha tracciato un'approfondita analisi su Franco Mastantuono, gioiello argentino di proprietà del Real Madrid ma attualmente in prestito alla Fiorentina.

Nazionale argentina e personalità da vendere

Sulle prospettive internazionali del classe 2007, Colasanto non ha dubbi: «Mastantuono possiede una classe cristallina che è impossibile frenare. Diventerà una presenza fissa nella Selección argentina insieme a Nico Paz. Non so se saranno già titolari nella prossima rassegna iridata, ma ciò che impressiona è la personalità con cui sta in campo: pur essendo un diciassettenne, non sente per nulla la pressione, forte anche di un esordio precocissimo arrivato a soli 16 anni con la maglia del River Plate».

L'accoglienza di Firenze e la collocazione tattica

L'esperto ha poi evidenziato l'impatto emotivo e tecnico del suo approdo in riva all'Arno: «Alla Fiorentina ha riscontrato un entusiasmo straordinario. All'aeroporto ha ricevuto un abbraccio caloroso che a Madrid non aveva vissuto, dove era considerato soltanto un giovane di belle speranze e non un profilo già affermato. A Firenze, invece, è stato accolto e valorizzato da vera stella. Tatticamente parlando, è un elemento estremamente versatile: muovendosi dalla corsia di destra, ha la qualità per ricoprire qualsiasi posizione sul fronte d'attacco grazie alla capacità di rientrare sul suo piede e a un tiro di rara potenza».