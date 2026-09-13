Mastantuono da urlo, i consigli di Batistuta fanno centro? Ora nel mirino c’è la Selección

Una notte da predestinato per sbriciolare diversi record. La sua "garra" ha già conquistato i tifosi della Fiorentina

Una notte da predestinato. Franco Mastantuono si è preso il Penzo trascinando la Fiorentina con una tripletta da urlo e si è portato a casa il premio di MVP. Una prestazione che racconta molto del talento arrivato a Firenze, ma che soprattutto riaccende l’entusiasmo di una piazza che aveva bisogno di una scintilla dopo l’avvio di stagione shock.



Contro il Venezia, la Fiorentina è andata sotto nel risultato, ma ha avuto la forza di reagire immediatamente, prima trovando il pareggio e poi completando la rimonta. Una risposta da squadra, un segnale importante per il nuovo allenatore Paolo Vanoli e, forse, la prima vera fotografia di quello che può diventare questa Fiorentina. Servirà una riprova nella prossima partita.



Mastantuono, però, si è preso la scena. Tre gol, qualità, personalità e quella “garra” tipicamente argentina che ha conquistato immediatamente il cuore dei tifosi viola. A Firenze è arrivato un talento di livello assoluto, ma la strada è ancora lunga e proprio per questo sarà fondamentale lasciargli il tempo di crescere senza caricarlo di un’eccessiva pressione.



Fiorentina spumeggiante



La sensazione è che questa Fiorentina possa diventare spumeggiante. La rosa è ricca di giovani talenti che desiderano mettersi in luce. La mancanza di esperienza, inevitabilmente, porterà degli alti e bassi nel corso della stagione, ma anche (soprattutto) dai momenti negativi passerà la crescita di ogni singolo calciatore. Mastantuono è il gioiello, il fuoriclasse trascinato dalla sua fantasia.



Record sbriciolati



La prestazione del Penzo entra direttamente nella storia. A 19 anni e 28 giorni, Mastantuono è diventato il più giovane calciatore straniero di sempre a realizzare una tripletta in Serie A e il più giovane nella storia della Fiorentina a riuscirci. Ma i record non finiscono qui. Il gioiello argentino ha infatti superato anche il campione Lionel Messi, diventando il più giovane argentino a realizzare tre gol in una singola partita nei cinque maggiori campionati europei.



“Garra” per riaccendere l’entusiasmo della piazza



La “garra” argentina che Mastantuono porta con sé, ha subito conquistato i tifosi viola. Il suo impatto è arrivato in un momento particolare, proprio quando l'entusiasmo della piazza si era affievolito dopo un avvio di campionato complicato.



In occasione del Centenario viola è arrivato per lui anche l’incontro con il connazionale che ha fatto la storia della Fiorentina, Gabriel Omar Batistuta, a riguardo l’argentino ha dichiarato: «Una grande emozione. Abbiamo parlato di calcio, della città, dei tifosi, di cosa significa giocare qui. Farò tesoro dei suoi consigli. A Firenze vivo a casa sua».



Obiettivo Selección



Il classe 2007 ha un grande obiettivo, sfruttare la continuità che la Fiorentina gli garantirà per strappare subito la convocazione della Selección. Recentemente il giovane a La Gazzetta dello Sport non si è nascosto e ha detto: «La maglia dell’Argentina è la più bella di tutte e io spero di tornare a indossarla presto, ma perché accada devo lavorare tanto, allenarmi e giocare».



La tripletta di Venezia ha fatto parlare, i record hanno iniziato a cadere, e Firenze si è riaccesa. Ma per Mastantuono questo potrebbe essere solamente l'acuto iniziale della sua pagina di storia a tinte viola.