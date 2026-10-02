Mastantuono con un valore di 45 milioni domina in Serie A la classifica delle ali destre

In top 10 anche Gnonto

In seguito all’aggiornamento di settembre di Transfermarkt, questa è la top 10 per valore di mercato delle ali destre in Serie A. Domina questa speciale classifica Franco Mastantuono, il calciatore della Fiorentina, ha un valore di 45 milioni. Al secondo posto Matias Soulé e Christian Pulisic con 35 milioni. Poi troviamo Francisco Conceicao e Omari Hutchinson a 30 milioni. In top 10 della Fiorentina c’è anche Gnonto, che si trova al nono posto con 16 milioni.