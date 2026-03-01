Massacrare Vanoli è ingiusto: ha ricostruito una squadra dalle macerie lasciate da Pioli e Pradè

Dopo la sconfitta con lo Jagiellonia in Conference League Paolo Vanoli è finito nuovamente nel mirino della critica. Per carità è legittimo criticare l’allenatore della Fiorentina se perde 2-4 al Franchi contro una squadra Polacca. Ma è giusto farlo in maniera non troppo eccessiva. Anche perchè la Fiorentina da quando fa la Conference ha vinto 4 volte la gara di andata in trasferta con 3 gol di scarto e tutte e 4 le volte al ritorno in casa è andata sotto almeno 0-2. Ed è successo con 3 allenatori diversi: Italiano con Lech Poznan e Braga, Pioli con il Polyssia e per ultimo Vanoli. Se cambiano gli allenatori e i risultati sono sempre gli stessi, probabilmente la responsabilità grossa è da un altra parte.

Ma in generale appena la Fiorentina non vince il primo a finire nel mirino della critica è sempre Vanoli. Che viene spesso accusato di non essere all’altezza della panchina viola. E’ successo per esempio post Fiorentina-Torino quando a causa dei suoi cambi sbagliati, ed erano sicuramente sbagliati, non si è parlato di altro. Però non possiamo permetterci di fare l’errore di scordarci già in che situazione è arrivato Vanoli e dove era la squadra quando ha messo piede al Viola Park, perché non possiamo dimenticarci di chi ha fatto coprire di vergogna una città come Firenze.

Quando è arrivato Vanoli al Viola Park regnava il caos più completo. Pradè, dopo aver gettato nella spazzatura 90 milioni di euro e essersi rifiutato di esonerare Pioli si era appena dimesso. Lasciando così soli 2 dirigenti come Ferrari e Goretti assolutamente inadeguati per una situazione del genere. Così dopo la sconfitta in casa con il Lecce la dirigenza aveva mandato la squadra in ritiro punitivo e aveva scelto di esonerare Pioli. Ma ci sono voluti 2 giorni perché ciò accadesse visto che prima si è pregato il tecnico uscente di rinunciare al triennale da 3 milioni a stagione. Dopo di che la società aveva prima scelto D’Aversa, ma dopo la reazione scomposta della piazza si è fiondata su Vanoli.

Che al suo arrivo ha trovato la Fiorentina ultima con 4 punti in 10 giornate, una squadra senza condizione atletica, un gruppo spaccato che si prendeva a schiaffi (metaforicamente e non) con il morale a terra e con una squadra costruita malissimo. Il tutto senza un dirigente che potesse aiutarlo e una proprietà completamente assente, visto le gravi condizioni di salute di Commisso che ci ha lasciato poche settimane dopo. A distanza di qualche mese dal suo arrivo la Fiorentina ha ritrovato brillantezza fisica, un gruppo più coeso, ridato entusiasmo a questi calciatori e Vanoli ha raccolto 20 punti in 14 giornate. E dal cambio modulo viaggia ad una media di 1,7 punti a partita. Se adesso possiamo salvarci e buttare un occhio anche sulla Conference League è grazie a Vanoli che è montato su una nave che era già affondata, l’ha fatta ritornare e adesso sta navigando con fiducia verso il porto più vicino.

Certo Vanoli ha commesso e commette degli errori, i cambi spesso sono una nota dolente ed ha buttato via un mese insistendo sul 3-5-2 e non prendendo decisioni. Ma sono dettagli di un lavoro enorme, non possiamo non considerare che in molti a Firenze pensavano che la Fiorentina fosse già retrocessa mentre adesso guardiamo alla salvezza con cauto ottimismo. Chi ne chiede l’allontanamento, o le dimissioni forse si è già scordato cosa hanno lasciato in eredità Pioli e Pradè. Se Vanoli riesce a salvare questa squadra dovremmo essergliene per sempre grati