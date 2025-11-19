Massacrare Ranieri oggi è sbagliato: è il capitano scelto dalla squadra ed è in difficoltà come gli altri

Sono mesi difficili per la Fiorentina che sta vivendo il suo inizio di stagione peggiore della sua storia. La squadra ultima in classifica con il morale sotto i tacchi. La società con il caos dovuto a...

Sono mesi difficili per la Fiorentina che sta vivendo il suo inizio di stagione peggiore della sua storia. La squadra ultima in classifica con il morale sotto i tacchi. La società con il caos dovuto alle dimissioni di Pradè e alla difficoltà nel gestire il post Lecce non aiuta certo a rasserenare gli animi. Anche i calciatori sono in difficoltà, tutti dal primo all'ultimo, nessuno sta rendendo o fornendo prestazioni positive. Eppure c'è chi finisce sulla graticola più di altri. Un nome su tutti è quello di Luca Ranieri.

Nell'ultimo mese sul nome di Ranieri sono state dette tante cose, dal rendimento in campo fino ad una fascia da capitano che secondo molti è immeritata. Ma fare queste critiche oggi è fuori luogo. Per quale motivo Ranieri oggi non sarebbe un buon capitano? Innanzitutto a sapere il difensore spezzino è o meno un buon capitano non sono certo i tifosi o gli addetti ai lavori, ma sono i compagni di squadra che da due anni lo hanno scelto come tale.

Chi lo accusa punta spesso il luogo sulle sceneggiate o le reazione eccessive che ha in campo. Ma Ranieri è sempre stato questo, le sceneggiate, le reazioni esagerate e le eccessive provocazioni le ha sempre avute. Quando protestava eccessivamente durante le 8 vittorie di fila però nessuno diceva niente. Oggi che siamo ultimi d'improvviso non è più degno di rappresentare Firenze con certi comportamenti. Comportamenti che però in passato "gasavano" la piazza, come quando disse a Paredes che era un miracolato, in pochi ebbero da ridire, tutto il resto della piazza era contenta di vederlo sfottere un avversario.

C'è anche chi parla di un problema di Ranieri a relazionarsi con gli arbitri. Sottolineando come anche lo stesso Rocchi lo abbia ripreso a Open Var. Fa strano che a riprenderlo sia proprio Rocchi, lo stesso che non ebbe nemmeno il coraggio di ammonire Bonucci quando da non capitano gli andò testa a testa e gli urlò contro in Torino-Juventus. Insomma il classico debole con i forti e forte con i deboli. Detto questo tutti e 20 i capitani in Serie A protestano duramente con gli arbitri. Guardate cosa fa Lautaro ogni domenica o i comportamenti di Mancini della Roma, sono molto simili a quelli di Ranieri ma non mi sembra sia un problema per nessuno tantomeno per il designatore arbitrale.

Poi c'è il campo, e su quello nessuno a da dire niente. Ranieri è in nettissima difficoltà, fa tanti errori anche pacchiani ed è lontanissimo da quel Ranieri che alla fine della scorsa stagione andava in nazionale. Ma è anche vero che lo è lui come lo sono tutti gli altri calciatori della Fiorentina. Insomma è scorretto massacrare il Ranieri capitano e uomo oggi, non riesce a offrire prestazioni all'altezza e questo rende facile attaccare oltre alle prestazioni certi comportamenti che però ha sempre avuto e non sono mai stati un problema