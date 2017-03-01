Di Marzio: “Pronti 7 milioni per due ragazzi del Partizan Belgrado. Domani l’incontro…”

Nonostante la sessione estiva del calciomercato sia ancora lontana, la Fiorentina è già attiva. Gianlucadimarzio.com, infatti, riporta ben due operazioni ormai in dirittura d’arrivo per i viola che spingono forte per Nikola Milenkovic, difensore classe ’97, e Dusan Vlahovic, attaccante classe 2000. I dirigenti della società gigliata sono attesi domani verso l’ora di pranzo a Belgrado, dove incontreranno il Partizan e proveranno a definire gli accordi. Cinque milioni di euro più il 15/20 % sulla futura rivendita per Milenkovic, 1,5 milioni dal 2018 – quando sarà maggiorenne – per Vlahovic: queste le offerte già avanzate dalla Fiorentina ed accettate verbalmente dalla società serba, che però aveva fissato nella serata di domani la scadenza per formalizzare gli accordi derivanti dalla proposta. Nel caso in cui non si raggiungesse un accordo, il Partizan sarebbe poi libero di trattare con altri club, tra cui anche l’Inter, che si era mostrata piuttosto interessata a Milenkovic.