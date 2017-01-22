Di Marzio: "Fatta per Castrovilli del Bari. Scalera..."
Secondo Gianluca Di Marzio è fatta per Castrovilli
A cura di Redazione Labaroviola
22 gennaio 2017 23:56
Secondo quanto riportato dal noto intermediario di calciomercato, Gianluca Di Marzio, Gaetano Castrovilli, classe '97, sarà presto un calciatore della Fiorentina. È stato trovato l'accordo con il Bari sul giovane, che arriverà in viola per una cifra intorno a 1,2 mln più eventuali bonus a titolo definitivo. Domani la chiusura della trattativa.
Giuseppe Scalera, terzino destro classe '98, che interessa ai viola, è vicino ma devono essere ancora limati alcuni dettagli tra prestito e diritto di riscatto. La Fiorentina lo vorrebbe in prestito per diciotto mesi prima di riscattarlo, mentre i biancorossi preferirebbero una formula diversa.