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Di Marzio: "Fatta per Castrovilli del Bari. Scalera..."

Secondo Gianluca Di Marzio è fatta per Castrovilli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 gennaio 2017 23:56
Di Marzio: "Fatta per Castrovilli del Bari. Scalera..." -
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Secondo quanto riportato dal noto intermediario di calciomercato, Gianluca Di Marzio, Gaetano Castrovilli, classe '97, sarà presto un calciatore della Fiorentina. È stato trovato l'accordo con il Bari sul giovane, che arriverà in viola per una cifra intorno a 1,2 mln più eventuali bonus a titolo definitivo. Domani la chiusura della trattativa.

Giuseppe Scalera, terzino destro classe '98, che interessa ai viola, è vicino ma devono essere ancora limati alcuni dettagli tra prestito e diritto di riscatto. La Fiorentina lo vorrebbe in prestito per diciotto mesi prima di riscattarlo, mentre i biancorossi preferirebbero una formula diversa.

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