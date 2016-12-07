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Di Marzio: continua il pressing dei viola per Jovetic. L'operazione...

Secondo il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la Fiorentina sarebbe pronta a riprovarci per Jovetic. L'operazione..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 dicembre 2016 00:27
Di Marzio: continua il pressing dei viola per Jovetic. L'operazione... -
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Dai continui approcci di fine mercato, ad un revival pronto ad andare in scena anche nel prossimo mercato di gennaio: la Fiorentina non ha certamente mollato la pista che porterebbe ad un ritorno di Stevan Jovetic, sempre più ai margini dell'Inter dove non riesce a trovare lo spazio che desidererebbe. Operazione che sembra possibile e contatti in corso tra il club Viola ed il giocatore. Nessun approccio ancora con l'Inter, società che non hanno ancora affrontato il discorso. La Fiorentina, però, crede che questa possa davvero essere l'occasione giusta per riportare Jovetic ad indossare la maglia viola. Dopo i tentativi dello scorso mercato, discorso pronto ad essere riallacciato. Con la speranza della Fiorentina che il tentativo questa volta sia quello giusto

Fonte: Gianlucadimarzio.com

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