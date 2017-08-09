Di Marzio: "Anche Martins Indi del Porto nella lista dei terzini sinistri. Proposto il giovane Rogel..."

Sul sito Gianlucadimarzio.com si parla di calciomercato viola:Fiorentina sempre alla ricerca di un esterno sinistro. Il nome nuovo è quello di Martins Indi, calciatore classe 1992 di proprietà del Por...

Sul sito Gianlucadimarzio.com si parla di calciomercato viola:

Fiorentina sempre alla ricerca di un esterno sinistro. Il nome nuovo è quello di Martins Indi, calciatore classe 1992 di proprietà del Porto. L’olandese piace, è sulla lista di Corvino insieme ai nomi di Stafylidis dell’Augsburg e Strinc del Napoli. In calo, invece, le quotazioni di Laxalt.

Inoltre ai viola è stato proposto anche Augustin Rogel, centrale classe 1997 del Club Nacional. Si tratta di un nazionale sub 20 dell’Uruguay, al quale la Fiorentina sta iniziando seriamente a pensare.