Marotta: ''Il VAR? La Juve lo accetta, ma non così com'è. Va migliorato, su Higuain...''

Beppe Marotta, direttore generale della Juve, ha parlato dell'impatto del VAR a Sky Sport: "Il VAR? La Juventus sa che c'è necessità di un supporto tecnologico per l'arbitro. Accettiamo la nuova tecno...

Beppe Marotta, direttore generale della Juve, ha parlato dell'impatto del VAR a Sky Sport: "Il VAR? La Juventus sa che c'è necessità di un supporto tecnologico per l'arbitro. Accettiamo la nuova tecnologia che ricordiamo essere in fase di sperimentazione ma ci devono essere dei miglioramenti nel protocollo. Il gol di Mandzukic era da annullare ma non ho capito perché non è stato chiamato in causa il VAR nel presunto rigore su Higuain al 94'".