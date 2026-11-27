Marinozzi: “La frase di Vanoli è la meno umile di sempre. Sentite mai Fabregas attaccare i suoi calciatori?

Marinozzi ha fatto una riflessione sulla comunicazione nel mondo del calcio

Il noto giornalista Andrea Marinozzi ha parlato a Cronache di spogliatoio nella comunicazione nel mondo del calcio. Rivelando che lo spunto per questa riflessione gliel’ha dato la conferenza di Vanoli:

“Nel calcio è importante una comunicazione fatta bene. L’altro giorno hanno chiesto a Fabregas quanta pressione sentono i suoi calciatori e a lui si sono illuminati gli occhi. Ha spiegato che oggi ci sono molte più pressioni, oltre a quelle interne di mister, dirigente e presidenti ci sono quelle dei social. I calciatori ricevano migliaia di post, commenti e messaggi offensivi. Fabregas ha detto che lui ha un solo obiettivo, portare serenità.

Per questo la comunicazione esterna deve essere protettiva. Portare meno pressioni, se è il tuo allenatore a dire che hai giocato male i tifosi sono più portati a insultarti.

Chivu difende sempre i suoi calciatori, Fabregas idem. Perché credete che Fabregas, Luis Enrique e Guardiola esaltino sempre le squadre avversarie quando perdono? Fabregas ha detto che l’Udinese è da Premier e che Alvini è un genio, per non dire che era scontento dei suoi.

Poi internamente glielo avrà detto, ma la comunicazione esterna ed interna devono essere differenti. Se esci e batti i pugni sul tavolo magari porti dalla tua i tifosi, ma perdi i calciatori che sono quelli che ti fanno vincere le partite.

Lo spunto me l’ha dato Vanoli, premesso che la frase sull’umiltà è la meno umile di sempre. Ma così crei distanza e non va bene.”