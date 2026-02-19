Marinozzi esalta Fagioli: “Mi affascina che non cerca mai la giocata banale. È da Nazionale”

La crescita di Nicolò Fagioli con la maglia della Fiorentina non passa inosservata. Nell’ultima puntata di “TOP e FLOP della 25ª giornata di Serie A” sul suo canale YouTube, Andrea Marinozzi ha acceso i riflettori proprio sul centrocampista viola, protagonista di una prova convincente contro il Como.

“Contro il Como ha fatto un’altra grande partita. Le sue prestazioni sono finalmente costanti, è lucido nonostante i tantissimi palloni da giocare”, ha sottolineato Marinozzi, rimarcando la maturità mostrata dal classe ’01 nella gestione del gioco.

Secondo il commentatore, ciò che colpisce maggiormente è la personalità con cui Fagioli interpreta il ruolo: “La cosa che personalmente mi affascina è che difficilmente cerca la giocata più banale. Quando c’è da farla la fa, ma quando c’è un’alternativa per dare una palla più pericolosa, lui cerca quella strada”.

Marinozzi ha poi richiamato anche le parole di Vanoli nel post partita, evidenziando come il match di Fagioli sia stato completo: “Quella di Fagioli è stata una gara piena anche dal punto di vista difensivo, sei duelli vinti su nove e tre contrasti vinti su tre tentati”.

Infine, lo sguardo si sposta oltre i confini del campionato. In vista dei play-off di marzo, Marinozzi apre alla prospettiva azzurra: “Secondo me, Fagioli potrà ritagliarsi uno spazio nel centrocampo della Nazionale e nella rosa di Gattuso”.