Marino: “La Fiorentina sta valutando un cambio di allenatore in estate. E al posto di Sousa…”

Pierpaolo Marino ha svelato un curioso retroscena relativo alla panchina della Fiorentina...

Pierpaolo Marino, ex dirigente del Napoli e protagonista della rincorsa che ha riportato i partenopei dalla Serie C alla A, ha parlato ai microfoni della Rai, nel corso della trasmissione Zona 11 PM: “La Fiorentina ha fatto un sondaggio con Maurizio Sarri in caso di divorzio con Paulo Sousa a fine stagione. La dirigenza viola sta valutando la possibilità di cambiare allenatore la prossima estate”.