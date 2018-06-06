Marino: "Il futuro di Chiesa? Non si sa chi decide, ma potrebbe rimanere..."
Pierpaolo Marino è intervenuto ai microfoni di Lady Radio: "Chiesa? Il problema è che non si sa chi decide. La sensazione è che la Fiorentina voglia tenere il ragazzo, in quanto ha veramente ampi marg...
Pierpaolo Marino è intervenuto ai microfoni di Lady Radio: "Chiesa? Il problema è che non si sa chi decide. La sensazione è che la Fiorentina voglia tenere il ragazzo, in quanto ha veramente ampi margini di crescita e può diventare uno dei top tra qualche anno, d’altro canto, di fronte a cifre indecenti, i viola potrebbero mollare. Anche il ragazzo, di fronte a offerte provenienti da top club, potrebbe traballare".
Prosegue sempre su Chiesa: "Come andrà a finire la vicenda? Io credo più alla possibilità che il giocatore possa effettivamente rimanere per un altro anno alla Fiorentina, per poi andarsene in un secondo momento quando il suo prezzo sarà aumentato ulteriormente".