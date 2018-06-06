Marino: "Il futuro di Chiesa? Non si sa chi decide, ma potrebbe rimanere..."

Pierpaolo Marino è intervenuto ai microfoni di Lady Radio: "Chiesa? Il problema è che non si sa chi decide. La sensazione è che la Fiorentina voglia tenere il ragazzo, in quanto ha veramente ampi marg...

A cura di Redazione Labaroviola 06 giugno 2018 19:27

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