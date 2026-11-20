Marianella: "Il mio nome per gennaio è Hojbjerg. Centrocampista di qualità, esperienza ed equilibrio"

Massimo Marianella, noto telecronista sportivo di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola, analizzando il momento della Fiorentina e soprattutto i vari nomi per il calciomercato di gennaio

Massimo Marianella, noto telecronista sportivo di Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Firenze Viola, analizzando il momento della Fiorentina e soprattutto i vari nomi per il calciomercato di gennaio: "Ora ci saranno una serie di partite che possono cambiare il percorso della viola in questo campionato. Mi aspetto una squadra diversa, più arrembante e che possa conquistare più punti rispetto a quelli fatti fino ad ora. Deve stare anche più attenta e concentrata, contro il Genoa abbiamo visto tanti errori".

"Il principale problema della Fiorentina è la fase difensiva. La retroguardia non riceve un adeguato supporto dai compagni e spesso si trova esposta agli attacchi avversari. Mi aspetto che mister Vanoli intervenga proprio su questo aspetto. Ranieri, resta a mio avviso, il migliore difensore della rosa, mentre Dragusin non ha ancora convinto. Mi piacciono molto Valdepenas e Jimenez, anche se la loro spinta offensiva può esporre ancora di più la difesa".



"Il mio nome per gennaio è Pierre-Emile Højbjerg. È un centrocampista completo, capace di garantire qualità, esperienza ed equilibrio in entrambe le fasi. Lo seguo da quando giocava al Bayern Monaco e negli anni è cresciuto tantissimo, diventando un elemento determinante anche in fase difensiva. Può essere l'uomo giusto per cambiare il volto della squadra".