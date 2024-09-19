Marianella esalta Richardson: "Talento cristallino. Può diventare una delle nuove storie della Serie A"

Intervenuto al Brivido Sportivo, il giornalista di Sky, Massimo Marianella, ha così parlato dei nuovi acquisti della Fiorentina: “De Gea è un portiere che mi piace da impazzire. Avete visto in Confere...

Intervenuto al Brivido Sportivo, il giornalista di Sky, Massimo Marianella, ha così parlato dei nuovi acquisti della Fiorentina: “De Gea è un portiere che mi piace da impazzire. Avete visto in Conference League? Il rigore parato è stato una perla, ma lo spagnolo aveva compiuto miracoli tutta la gara. La Fiorentina ha una stella tra i pali. Adli non è un fulmine di guerra ma ha valori importanti, Bove sarà una pedina preziosa e occhio a Richardson: è un talento cristallino. Può diventare una delle nuove storie del campionato di Serie A. Da chi mi aspetto qualcosa in più? Colpani. Non è Antognoni, bene dirlo chiaramente. Ma ha colpi, qualità. E Palladinoche lo conosce bene e che lo ha voluto sono convinto saprà valorizzarlo al meglio”.

NICO GONZALEZ: “IN VACANZA HO INIZIATO A PENSARE ALLA JUVENTUS, QUANDO TI CHIAMA DEVI DIRE SUBITO SI”

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