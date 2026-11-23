Maresca svela retroscena sulla Fiorentina: "Il Napoli? No, da marzo a maggio ho trattato con un'altra italiana"

L'allenatore del Manchester City, Enzo Maresca, ha raccontato di una trattativa con un club italiano prima di accettare la panchina degli inglesi. La Fiorentina...

Enzo Maresca si è soffermato sulla scelta di allenare il Manchester City, rivelando, però, di aver trattato con una squadra italiana prima di accettare l'attuale soluzione. Dalle sue parole l'identikit sembra essere proprio quello della Fiorentina dal momento che in quel periodo la società era alla ricerca del nuovo allenatore per l'attuale stagione e si parlava di Maresca proprio per la panchina Viola. Queste le sue dichiarazioni:

Potevo diventare allenatore del Napoli? A marzo, aprile e maggio ci sono stati dei contatti con una squadra italiana ma non con il Napoli. Del Napoli non ho mai sentito il presidente, non ho mai sentito nessuno”.