Marcos Alonso su Instagram: “Serie A vergognatevi con questo Var”

La promessa di Marcos è mantantuta: lo spagnolo aveva detto che avrebbe seguito la Fiorentina anche da lontano e così ha fatto. Ed ecco che al rigore revocato alla Fiorentina ieri sera contro la Juven...

A cura di Redazione Labaroviola 10 febbraio 2018 09:58

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