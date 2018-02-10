Marcos Alonso su Instagram: “Serie A vergognatevi con questo Var”
La promessa di Marcos è mantantuta: lo spagnolo aveva detto che avrebbe seguito la Fiorentina anche da lontano e così ha fatto. Ed ecco che al rigore revocato alla Fiorentina ieri sera contro la Juven...
A cura di Redazione Labaroviola
10 febbraio 2018 09:58
La promessa di Marcos è mantantuta: lo spagnolo aveva detto che avrebbe seguito la Fiorentina anche da lontano e così ha fatto. Ed ecco che al rigore revocato alla Fiorentina ieri sera contro la Juventus ha pubblicato sul suo profilo Instagram una “stories” con scritto: “Serie A vergognatevi con questo VAR”