Marcolin: "Fiorentina-Inter ci dirà quale sarà l'obbiettivo dei viola di Palladino"

L'ex giocatore e commentatore televisivo ha presentato l'avvicinamento della squadra viola al big match domenicale

A Radio Marte, l'ex calciatore Dario Marcolin ha parlato anche della Fiorentina che sta vivendo un grande momento in campionato: "Per i viola adesso diventa difficile perché non sono più una sorpresa, adesso tutti iniziano a guardarti in un altro modo, quindi ti studiano e ti aspettano. Sono curioso di vedere la Fiorentina domenica contro l'Inter che è una squadra fortissima, sarà un match d'alto livello dove davvero credo che scopriremo di che pasta è fatta questa squadra. Commenterò la sfida per Dazn e non vedo l'ora. La Fiorentina come la Lazio sono le due realtà più belle di questo scorcio di stagione, da qui a Natale sapremo quale sarà il reale obbiettivo del gruppo di Palladino."

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