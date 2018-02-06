Marchisio: "Quella di Firenze è una trasferta storicamente difficile, dovremo fare attenzione"
Claudio Marchisio ha rilasciato alcune dichiarazioni che sono state riprese dal sito ufficiale della Juventus: "Ora dobbiamo mettere da parte la bellissima prestazione contro il Sassuolo e pensare già...
A cura di Redazione Labaroviola
06 febbraio 2018 23:38
Claudio Marchisio ha rilasciato alcune dichiarazioni che sono state riprese dal sito ufficiale della Juventus: "Ora dobbiamo mettere da parte la bellissima prestazione contro il Sassuolo e pensare già alla Fiorentina, trasferta storicamente molto difficile, nella quale dovremo essere molto attenti".