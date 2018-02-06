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Marchisio: "Quella di Firenze è una trasferta storicamente difficile, dovremo fare attenzione"

Claudio Marchisio ha rilasciato alcune dichiarazioni che sono state riprese dal sito ufficiale della Juventus: "Ora dobbiamo mettere da parte la bellissima prestazione contro il Sassuolo e pensare già...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 febbraio 2018 23:38
Marchisio: "Quella di Firenze è una trasferta storicamente difficile, dovremo fare attenzione" - Torino, 20.11.12, Juventus Stadium, Uefa Champions League, Juventus - Chelsea. Nella foto: Claudio Marchisio
Torino, 20.11.12, Juventus Stadium, Uefa Champions League, Juventus - Chelsea. Nella foto: Claudio Marchisio
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Claudio Marchisio ha rilasciato alcune dichiarazioni che sono state riprese dal sito ufficiale della Juventus: "Ora dobbiamo mettere da parte la bellissima prestazione contro il Sassuolo e pensare già alla Fiorentina, trasferta storicamente molto difficile, nella quale dovremo essere molto attenti".

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