Marchisio: "Quella di Firenze è una trasferta storicamente difficile, dovremo fare attenzione"

Claudio Marchisio ha rilasciato alcune dichiarazioni che sono state riprese dal sito ufficiale della Juventus: "Ora dobbiamo mettere da parte la bellissima prestazione contro il Sassuolo e pensare già...

A cura di Redazione Labaroviola 06 febbraio 2018 23:38

Torino, 20.11.12, Juventus Stadium, Uefa Champions League, Juventus - Chelsea. Nella foto: Claudio Marchisio

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