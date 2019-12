In un intervista a La Gazzetta dello Sport, l’ex forte centrocampista della Juve Marchisio, ha parlato anche del centrocampista viola Castrovilli: “Castrovilli mi assomiglia? Forse sì. E’ partito molto bene, è al primo campionato importante, si è presentato in una squadra in cui ha comunque delle difficoltà, ma lui è riuscito a esprimersi nel migliore dei modi. Ho sempre amato i giocatori duttili. Il primo consiglio che mi diede mio padre da bambino fu: ‘Tutto ciò che fai ora col destro, subito dopo lo fai col sinistro’. Io all’inizio col mancino inciampavo sul pallone, non ero in grado. Lui mi spiegò: ‘Devi farlo perché la percentuale dei giocatori che sanno usare tutti e due i piedi è veramente limitata e tu devi entrare in quella’. E questo vale anche per i ruoli, nel calcio moderno bisogna saper fare più ruoli. Fino a un certo punto me lo rimproveravano, ma poi è diventata una qualità importante perché mi dava la possibilità di giocate in vari ruoli in più partite. Castrovilli è uno di questi giocatori di centrocampo duttili, come Barella, che mi piace molto”.