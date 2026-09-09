Marchini: “Vanoli deve scuotere la Fiorentina: servono grinta, carattere e aggressività”

"Il Vanoli-bis riparte dal carattere"

Il ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina parte dalla necessità di dare finalmente un’identità a una squadra che, nelle prime uscite stagionali, è apparsa fragile, disunita e poco equilibrata. Secondo Giampaolo Marchini, sulle pagine de La Nazione, il primo passo dovrà essere la ricostruzione della fase difensiva, con l’allenatore chiamato a sistemare i meccanismi della retroguardia, che potrebbe essere schierata a tre oppure, almeno inizialmente, a quattro. L’obiettivo è ridurre le voragini centrali e limitare i troppi gol incassati finora.

Il Vanoli-bis riparte dunque dalla difesa, ma anche dalla necessità di accorciare le distanze tra i reparti. La Fiorentina dovrà diventare più compatta, aumentare la densità in mezzo al campo e valorizzare gli esterni, elemento fondamentale del calcio dell’allenatore anche nella fase di non possesso.

Grande attenzione sarà inoltre riservata al lavoro sui singoli calciatori. Vanoli dovrà trasmettere alla squadra quella personalità, quella grinta e quella mentalità aggressiva che hanno sempre caratterizzato le sue formazioni. Il calendario, del resto, non concede molto tempo: servono risposte immediate per iniziare la risalita e restituire fiducia a una piazza che continua a vivere con grande passione, ma che appare sempre più disorientata.

Ancora una volta, quindi, la Fiorentina si affida al proprio allenatore. Vanoli potrà anche non avere un modo di comunicare particolarmente ricercato, ma secondo Marchini ha una caratteristica fondamentale: idee chiare e obiettivi precisi. Con un’identità tattica finalmente definita, maggiore coraggio nelle scelte e il recupero della migliore condizione fisica dei giocatori, la squadra può cambiare passo.

È questa la convinzione di Vanoli: la Fiorentina può svoltare, ma per farlo dovrà prima ritrovare compattezza, carattere e certezze.