Labaro viola
Marchini: "La Fiorentina è in un loop pericolosissimo. Rimboccarsi le maniche per la prima vittoria"

Marchini: “La Fiorentina è in un loop pericolosissimo. Rimboccarsi le maniche per la prima vittoria”

5 Dicembre · 15:45

ACF Fiorentina

"Avere un centrocampo a due mi sembra un rischio in questo momento"

Il noto giornalista Giampaolo Marchini ha parlato ai microfoni di Radio Bruno in merito al momento delicato che sta attraversando la Fiorentina. Ecco le sue parole.

“Ci deve essere una svolta. I numeri, i moduli sono inutili se non c’è un cambio di passo annesso. A Bergamo si è vista una squadra più viva, fino al gol. Diventa complicato vincere senza un cambio di ritmo. La Fiorentina è in un loop mentale pericolosissimo. Appena c’è lo spettro di qualcosa che può andare male, la squadra di avvita su se stessa. L’Atalanta nel secondo tempo ha dato gas e la Fiorentina non è riuscita a stagli dietro. In questo momento ci sono stante idee sul mercato, ma di trattative vere non ce ne sono”.

Prosegue e conclude:
Gli occhi sono puntati sulla difesa e credo che si cerchi anche un esterno offensivo. Avere un centrocampo a due mi sembra un rischio in questo momento. Pensando ad alcuni mesi fa, la situazione è capovolta. Spero che tutti abbiano compreso che c’è da rimboccarsi le maniche, la prima vittoria va presa”.

