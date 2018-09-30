Marchegiani: "Quella di Chiesa non è una simulazione, è stato solamente furbo"
L'ex portiere ed ora opinionista di Sky Sport, Luca Marchegiani, ha commentato il contestato calcio di rigore concesso alla Fiorentina nel corso della partita contro l’Atalanta. Queste le sue parole n...
A cura di Redazione Labaroviola
30 settembre 2018 22:49
L'ex portiere ed ora opinionista di Sky Sport, Luca Marchegiani, ha commentato il contestato calcio di rigore concesso alla Fiorentina nel corso della partita contro l’Atalanta. Queste le sue parole nel corso della consueta trasmissione domenicale “Sky Calcio Club: "Quella di Chiesa non è proprio una simulazione tesa ad ingannare l'arbitro, la considero più una furbata. Toloi rallenta, ma non riesce ad evitare il contatto con il giocatore della Fiorentina".