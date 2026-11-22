Mangas avverte la Fiorentina: "Siamo sfrontati, abbiamo le qualità per battere chiunque"

L'esterno del Monza ha parlato della gara di domani coi viola

Lungo l'out mancino del Monza agisce un laterale, approdato in Brianza in estate dallo Sporting, che colpisce per il suo stile eccentrico dal sapore anni Ottanta: guai però a giudicarlo solo dall'aspetto, perché Ricardo Mangas ha già messo a referto un gol e due passaggi vincenti, e non vuole certo accontentarsi. La Fiorentina è sulla buona strada per essere avvertita.

Sul Monza Intervistato dai microfoni di Sky Sport, il giocatore classe 1998 ha analizzato i suoi primi mesi in maglia biancorossa: “Siamo un gruppo molto giovane, serve sfrontatezza, ed è proprio uno dei tratti distintivi della filosofia di gioco di Juric. Abbiamo il giusto atteggiamento, fatichiamo molto in allenamento e, con questa dedizione, i frutti alla fine si raccolgono. Il mio punto di riferimento? Gareth Bale”. Non manca un elogio al connazionale Varela: “Guida la classifica marcatori della Serie A; ha ancora ampi margini di crescita, ma sono convinto che diventerà uno dei centravanti più forti a livello mondiale. Tutto è nelle sue mani”.

Sull'estetica Inevitabile, infine, una battuta sulla sua particolare immagine: “Cosa farei per la permanenza in categoria del Monza? Ai baffi non rinuncerei mai, ma potrei prendere in considerazione una rivoluzione totale, magari arrivando a radermi la testa...”.