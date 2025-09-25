Manganiello sarà l'arbitro di Pisa-Fiorentina: i viola sono imbattuti in trasferta sotto la sua direzione

Pisa-Fiorentina sarà diretta dall'arbitro del primo storico annuncio ai tifosi

Sono state rese note le designazioni arbitrali della 5^ giornata di campionato, tra cui l'assetto tecnico per Pisa-Fiorentina, in programma domenica alle 15:00.

Ad arbitrare il derby sarà Gianluca Manganiello, della sezione di Pinerolo. Ad affiancalo ci saranno gli assistenti Rossi e Monaco, mentre il quarto uomo è stato affidato a Zufferli. In sala Var opererà Pezzuto, affiancato da Maresca in qualità di assistente Var.

I precedenti: Manganiello sorride alla Fiorentina, ma anche al Pisa

Sono otto i precedenti in campionato per la Fiorentina sotto la direzione arbitrale di Manganiello, di cui 3 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta. L'unico ko risale al 0-3 registrato al Franchi in Fiorentina-Napoli la scorsa stagione, di conseguenza la formazione di Pioli non risulta imbattuta in trasferta sotto la direzione di Manganiello.

Lo stesso però vale per il Pisa, anche se a parti invertite. I nerazzurri, infatti, non hanno mai perso in casa con il direttore di gara piemontese.