Mandragora sembra rinato con il 3-5-2: da mezzala tanti inserimenti oltre al solito lavoro sporco

La Fiorentina ha battuto l'Atalanta per 1-0 offrendo una prestazione maiuscola e dando sempre la sensazione di superiorità nei confronti di una Dea scolorita. La differenza l'ha fatta anche la prestaz...

La Fiorentina ha battuto l'Atalanta per 1-0 offrendo una prestazione maiuscola e dando sempre la sensazione di superiorità nei confronti di una Dea scolorita. La differenza l'ha fatta anche la prestazione del centrocampo composto da Cataldi, Fagioli e Mandragora che è riuscito a dare alla squadra la giusta dose di palleggio, filtro e inserimenti in avanti.

Chi stupisce dei tre a centrocampo non è tanto Fagioli di cui abbiamo già imparato ad apprezzarne le doti, ne tantomeno Cataldi che è sempre stato bravo a fare il lavoro da equilibratore, ma piuttosto sono quelle di Mandragora schierato da mezzala destra. Infatti da quanto Palladino è passato al 3-5-2 Mandragora sembra rinato in quel ruolo da mezzala di inserimento che il mister Viola gli ha cucito addosso.

Negli anni siamo sempre stati abituati a vedere Mandragora agire come play davanti alla difesa, invece adesso fa a tutti gli effetti la mezzala di inserimento, in fase di possesso non lo vediamo quasi mai abbassarsi per costruire l'azione e far girare palla, ma spesso si butta alle spalle della linea di centrocampo cercando l'inserimento vincente. Come ha fatto in occasione del goal contro la Juventus o ieri quando al 48esimo ha servito un gran pallone a Gudmundsson dopo essersi inserito tra le due linee della difesa Bergamasca.

Inoltre Mandragora che è mancino di piede agisce come mezzala destra, ritrovandosi spesso dunque a guardare non tanto Dodo che si sovrappone alle sue spalle ma o il cambio di gioco dall'altra parte o il tiro in porta. Chissà che Palladino non abbia trovato la chiave per far rendere anche il centrocampista napoletano, che sicuramente in questa nuova veste nuova veste tattica sta offrendo la miglior versione di se da quando è arrivato alla Fiorentina. Tante belle prestazioni oltre ai gol segnati contro Panathinaikos e Juventus