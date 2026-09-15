Mandragora: “Penso alla Nazionale e la inseguo da anni, ma la convocazione passa dalle prestazioni col club”

Mandragora parla della Nazionale

Mandragora ha rilasciato delle parole sulla sua carriera e sulla Nazionale: “Sì, penso alla Nazionale. È da anni che la inseguo senza esito positivo, ma la Nazionale passa attraverso le prestazioni con il club. Le scelte del ct vanno rispettate, ma sarei felicissimo di tornare in azzurro. Non ho avuto modo di incrociare Gasperini perché eravamo entrambi focalizzati sulla partita. L'ho detto tante volte e lo ripeto: devo essere grato a mister Gasperini perché è stato il primo a darmi l'occasione di mettermi in mostra e di giocare in Serie A. Già allora era qualcosa di speciale; adesso continua a migliorarsi e ad affinare quelle che sono le sue idee e le sue doti principali. È un piacere vedere giocare la Roma oggi, così com'è stato un piacere vedere l'Atalanta in passato. Gli auguro tutte le fortune del mondo perché è stato un allenatore che mi ha dato una spinta incredibile per l'avvio della mia carriera."