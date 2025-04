Serata storica per Rolando Mandragora. La sfida in Slovenia contro il Celje, valida per i quarti di finale di Conference League, è la trentaquattresima presenza del centrocampista con la maglia viola in una competizione europea. Ed è un record. Infatti, Mandragora è diventato il calciatore più presente di sempre con la maglia della Fiorentina. Superato Nenad Tomovic, che era arrivato a 33 apparizioni, tutte in Europa League tra le gestioni Montella e Sousa.