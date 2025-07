Rolando Mandragora ha parlato allo stadio Curva Fiesole del Rocco B. Commisso Viola Park in occasione del Viola Carpet: “È bello vedervi così numerosi con così tanto entusiasmo. Sicuramente lavoreremo per raggiungere gli obiettivi che ci prefisseremo all’interno. Questi passeranno attraverso il lavoro. Ormai questo è il quarto anno che sono qui. Cercheremo di farvi raddoppiare l’entusiasmo che ho visto questa sera sperando che possa arrivare qualcosa di importante per noi e per tutti voi”.