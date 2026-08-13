Mandragora in dubbio domani contro il Benevento: Problema alla schiena per il centrocampista
Il giocatore viola potrebbe essere assente domani sera
La presenza di Rolando Mandragora nel match di domani contro il Benevento, valevole per il primo turno della coppa nazionale, rimane in forte dubbio. A fare il punto sulle sue condizioni è stato l'allenatore Fabio Grosso, rivelando che il mediano è alle prese con un problema alla schiena da valutare con attenzione nelle ultime ore prima del fischio d'inizio.
La rosa della Fiorentina offre tuttavia ampie garanzie nel settore nevralgico del campo, grazie alla piena disponibilità di tutti gli altri centrocampisti in organico. Tale abbondanza consentirà all'ambiente viola di gestire la situazione del classe '97 senza inutili rischi, così da permettergli di ritrovare la forma migliore in vista dell'esordio stagionale in Serie A, in programma lunedì 24 agosto contro la Roma allo stadio Olimpico.