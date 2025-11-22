Mandragora: "Il percorso non sarà facile né breve, ma siamo compatti e ne usciremo da squadra"

Mandragora, autore del gol dell’1-1 contro la Juventus, nel post partita ha commentato così ai microfoni di Dazn la prestazione viola:«È un peccato, ma sono più contento per la prestazione e per la re...

Mandragora, autore del gol dell’1-1 contro la Juventus, nel post partita ha commentato così ai microfoni di Dazn la prestazione viola:

«È un peccato, ma sono più contento per la prestazione e per la reazione della squadra. Non era scontato, perché affrontavamo un avversario molto forte. Siamo partiti bene nel secondo tempo e c’è rammarico per non aver portato a casa i tre punti: sarà per la prossima. Se l’atteggiamento resta questo, i punti arriveranno.

Nel mio abbraccio con tutta la squadra dopo il gol c’era la voglia di uscire da questo momento. Siamo i primi a non essere contenti e a voler cambiare le cose il prima possibile. Il percorso non sarà facile né breve, ma siamo compatti e ne usciremo da squadra, come abbiamo sempre fatto.»