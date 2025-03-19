"Mandragora è straordinario, tutti gli allenatori lo vorrebbero in squadra. Si merita questo momento"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex allenatore dell'Udinese, Julio Velasquez, ha così parlato di Rolando Mandragora e del suo momento di forma con la maglia della Fiorentina: "E' un ragazzo...

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ex allenatore dell'Udinese, Julio Velasquez, ha così parlato di Rolando Mandragora e del suo momento di forma con la maglia della Fiorentina: "E' un ragazzo straordinario, forte e con tanta qualità. Sono davvero contento del momento che sta attraversando, se lo merita tutto perché è uno che pensa sempre e solo al bene della squadra prima che a sé stesso. Tutti gli allenatori vorrebbero in squadra uno come Mandragora".