Mandragora è pronto, dopo l’intervento al ginocchio può partire titolare per sostituire Cataldi
La Fiorentina di Palladino ha un assetto preciso
Raffaele Palladino ha in mente il solito copione per la gara di oggi contro il Torino: scenderanno in campo i migliori. La sua Fiorentina ha un assetto ben preciso, che varia sostanzialmente per gli impegni di Conference League, mentre in campionato rimane lo stesso. La vera discriminante è l'infortunio, come nel caso di Danilo Cataldi che non ha potuto prendere parte alla spedizione in Piemonte a causa di un affaticamento che non è riuscito a smaltire in tempo. A dire la verità l'ex Lazio è l'unico assente insieme ad Albert Gudmundsson, che probabilmente rivedremo dopo la sosta. Per il resto tutti abili e arruolati: anche Moise Kean e Pietro Comuzzo, che in modalità differenti hanno disertato la trasferta di Genova giovedì sera (Comuzzo c'era, ma ha fatto panchina per novanta minuti più recupero).
Ancora 4-2-3-1. De Gea difenderà inevitabilmente i pali della Fiorentina. Il portiere spagnolo viene da una tre giorni di meritate lodi per la prestazione che ha permesso alla sua squadra di sfangarla a Marassi negando letteralmente l'1-1 ai rossoblù, al novantaduesimo minuto. In difesa ancora Dodo sulla fascia destra. Il brasiliano ha raggiunto uno stato di forma davvero soddisfacente: forse è il miglior Dodo dal suo arrivo a Firenze nell'estate 2022. Sulla corsia opposta guai a toccare Gosens, fra i leader indiscussi della squadra viola. Al centro della retroguardia potrebbe esserci il ritorno di Comuzzo, che negli ultimi giorni ha lavorato per riacquistare la miglior condizione. Accanto a lui senza dubbio Ranieri.
Il forfait di Cataldi comporterà l'impiego di uno fra Mandragora e Richardson. In questo senso le quotazioni del centrocampista napoletano sono in rialzo, e quindi a un mese dall'operazione al ginocchio è pronto a tornare in campo dal primo minuto. Al fianco di Adli, che dopo essere subentrato a gara in corso col Genoa rientrerà fra i titolari. Il suo apporto alla squadra in fatto di equilibrio e verticalizzazioni è stato evidente a tutti. Sulla trequarti è previsto l'impiego dell'ormai instancabile Colpani come ala destra, poi Beltran nel ruolo di centrale finché non tornerà Gudmundsson e Bove sulla fascia sinistra con licenza di rientrare in fase di non possesso. Infine Kean sarà di nuovo il riferimento offensivo di Palladino. Lo riporta il Corriere dello Sport.
https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-annuncia-si-riparte-da-kean-il-centravanti-stringe-i-denti-giovedi-riposera/275234/