Mancini sponsorizza Cittadini: “Che bravo, mi ha sorpreso. Ma adesso deve giocare in Serie A”

All’interno di una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini ha parlato anche di Giorgio Cittadini, obiettivo di mercato della Fiorentina che di recente ha preso parte allo stage voluto dal commissario tecnico a Coverciano. Ecco le sue parole: “Qualche nome da segnalare dallo stage di dicembre? Cittadini, che ora ha bisogno di giocare in A, ma anche Faticanti, Fazzini e Oristanio del Volendam: a giugno era indietro, in sei mesi giocando titolare in Olanda è migliorato tanto. Ma mi hanno fatto una buona impressione tutti, anche quelli della Serie B“.

MALEH È GIÀ ARRIVATO A LECCE