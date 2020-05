“Abbiamo organizzato qualche chat per salutare i ragazzi e tenerci in contatto con loro. Non ci vediamo da novembre e speriamo di ricominciare l’attività a settembre. I calendari saranno un problema”. Il ct degli azzurri, Roberto Mancini è intervenuto in una webinair organizzata dal Bologna per il settore giovanile. Rispondendo alle domande dei ragazzi ha ricordato che lo stop forzato è e rappresenterà un problema anche in chiave Nazionale.

Ansa.it