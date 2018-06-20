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Mancini: "Il futuro di Chiesa? Deciderà lui, ma deve giocare con continuità"

Il commissario tecnico della Nazionale azzurra, Roberto Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "Chiesa? È importante che giochi, poi le scelte sono personali e può succ...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 giugno 2018 12:18
Mancini: "Il futuro di Chiesa? Deciderà lui, ma deve giocare con continuità" -
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Il commissario tecnico della Nazionale azzurra, Roberto Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "Chiesa? È importante che giochi, poi le scelte sono personali e può succedere di tutto. Per me che sono, il commissario tecnico della Nazionale, è fondamentale che i giocatori scendano in campo con continuità".

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