Mancini: "Il futuro di Chiesa? Deciderà lui, ma deve giocare con continuità"
Il commissario tecnico della Nazionale azzurra, Roberto Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "Chiesa? È importante che giochi, poi le scelte sono personali e può succ...
A cura di Redazione Labaroviola
20 giugno 2018 12:18
Il commissario tecnico della Nazionale azzurra, Roberto Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "Chiesa? È importante che giochi, poi le scelte sono personali e può succedere di tutto. Per me che sono, il commissario tecnico della Nazionale, è fondamentale che i giocatori scendano in campo con continuità".