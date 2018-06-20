Mancini: "Il futuro di Chiesa? Deciderà lui, ma deve giocare con continuità"

Il commissario tecnico della Nazionale azzurra, Roberto Mancini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "Chiesa? È importante che giochi, poi le scelte sono personali e può succ...

A cura di Redazione Labaroviola 20 giugno 2018 12:18

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