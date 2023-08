Mancini è già diventato l’allenatore dell’Arabia Saudita, per lui contratto da 20 milioni netti a stagione

Roberto Mancini potrebbe già domani diventare il nuovo commissario tecnico dell’Arabia Saudita. Pare che l’offerta triennale, secondo quanto raccolto da TMW, da circa 20 milioni di euro annui per un triennale, abbia trovato terreno fertile, con l’ex commissario tecnico che è quindi pronto a ripartire subito da un’altra Nazionale. Così domani può essere il giorno della firma sul contratto, con l’Italia che invece sfoglia la margherita, con Luciano Spalletti in pole position e Antonio Conte come seconda possibilità. Lo riporta TMW

