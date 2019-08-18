Mancini: "Chiesa è fondamentale che giochi. Importante che i giovani diventino pilastri della loro squadra"

Queste le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport dal ct azzurro Roberto Mancini sul talento viola Federico Chiesa: "Chiesa è giovane. Secondo me è fondamentale che i ragazzi giochino tutti. Se po...

Queste le parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport dal ct azzurro Roberto Mancini sul talento viola Federico Chiesa: "Chiesa è giovane. Secondo me è fondamentale che i ragazzi giochino tutti. Se poi qualcuno ha la fortuna di fare esperienza anche in Europa, questo è ancor meglio. La cosa che conta davvero è che nel contempo siano diventati i pilastri delle squadre in cui militano. Due anni fa non lo erano, oggi sì. Questa è la cosa che li deve far maturare".