Mancini: "Castrovilli ha ancora poca esperienza, ma sta facendo bene e lo convocherò prima o poi"

Roberto Mancini, commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, ha parlato del talento viola Gaetano Castrovilli in conferenza stampa a Coverciano: "Ieri sono venuto al Franchi per comodità....

Roberto Mancini, commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, ha parlato del talento viola Gaetano Castrovilli in conferenza stampa a Coverciano: "Ieri sono venuto al Franchi per comodità. (ride). Scherzi a parte, l’ho seguito e fatto seguire dai miei collaboratori. È ancora molto giovane e non ha molte presenze in serie A, serve ancora tempo. Tecnicamente e fisicamente però sta facendo bene e sicuramente, prima o poi, lo convocherò".