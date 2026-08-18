Manca l’accordo tra Dodò ed il Nottingham. Dialoghi in corso tra le società sulla base di 10 milioni

Il brasiliano è in scadenza e dunque in uscita dalla Fiorentina

Dodò è in scadenza nel 2027, così come Fortini, il brasiliano non ha infatti rinnovato il suo contratto con la Fiorentina dunque è in uscita. Sulla fascia destra, come suoi sostituti, sono arrivati a Firenze Jimenez e Joao Mario. La situazione attuale è la seguente, manca l’accordo tra Dodò ed il Nottingham Forest. Nonostante ciò, i dialoghi tra la Fiorentina ed il club inglese stanno andando avanti sulla base di 10 milioni di euro.