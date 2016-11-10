Man United, proposta shock a Schweinsteiger: "Ti diamo 11 milioni se vai via". Corvino...

Sono passati soltanto 10 giorni da quando Bastian Schweinsteiger è tornato ad allenarsi in gruppo, al Man United, dopo tre mesi di esilio forzato. Sembrava che Mourinho avesse rivisto le sue idee sul...

Sono passati soltanto 10 giorni da quando Bastian Schweinsteiger è tornato ad allenarsi in gruppo, al Man United, dopo tre mesi di esilio forzato. Sembrava che Mourinho avesse rivisto le sue idee sul centrocampista tedesco e invece no: secondo i media tedeschi sarebbe stato ripreso in gruppo solo per raggiungere una condizione fisica accettabile, per poi essere sbolognato nel mercato di gennaio. E qui si arriva alla proposta shock: i Red Devils avrebbero offerto 11 milioni di euro al giocatore come indennizzo per una sua partenza anticipata rispetto alla data prevista, che sarebbe nel 2018. Il 32enne , viene spiegato, rinuncerebbe a 7 dei 18 milioni previsti dal contratto, in cambio della libertà di potersi trasferire immediatamente in un altro club.

Certo, il campione del mondo è abituato a stipendi elevati, ma vista la sua attuale posizione non è escluso che possa scegliere di rimettersi in gioco abbassando considerevolmente le sue pretese: Corvino potrebbe anche farci un pensierino.