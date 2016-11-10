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Man United, proposta shock a Schweinsteiger: "Ti diamo 11 milioni se vai via". Corvino...

Sono passati soltanto 10 giorni da quando Bastian Schweinsteiger  è tornato ad allenarsi in gruppo, al Man United, dopo tre mesi di esilio forzato. Sembrava che Mourinho avesse rivisto le sue idee sul...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 novembre 2016 14:39
Man United, proposta shock a Schweinsteiger: "Ti diamo 11 milioni se vai via". Corvino... -
Calciomercato
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Sono passati soltanto 10 giorni da quando Bastian Schweinsteiger  è tornato ad allenarsi in gruppo, al Man United, dopo tre mesi di esilio forzato. Sembrava che Mourinho avesse rivisto le sue idee sul centrocampista tedesco e invece no: secondo i media tedeschi sarebbe stato ripreso in gruppo solo per raggiungere una condizione fisica accettabile, per poi essere sbolognato nel mercato di gennaio. E qui si arriva alla proposta shock: i Red Devils avrebbero offerto 11 milioni di euro al giocatore come indennizzo per una sua partenza anticipata rispetto alla data prevista, che sarebbe nel 2018. Il 32enne , viene spiegato, rinuncerebbe a 7 dei 18 milioni previsti dal contratto, in cambio della libertà di potersi trasferire immediatamente in un altro club.

Certo, il campione del mondo è abituato a stipendi elevati, ma vista la sua attuale posizione non è escluso che possa scegliere di rimettersi in gioco abbassando considerevolmente le sue pretese: Corvino potrebbe anche farci un pensierino.

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