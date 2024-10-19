Mamma mia che furto a San Siro, l'arbitro decide che il Milan deve vincere e annulla un gol all'Udinese

Se fosse stato fuorigioco, l'arbitro non sarebbe dovuto andare al Var. E invece lo chiamano per trovare un'irregolarità. E il Milan vince...

Vittoria al cardiopalma per il Milan, con un'on-field review che farà molto discutere. I rossoneri sconfiggono 1-0 l'Udinese dopo oltre settanta minuti in dieci, premiando le scelte coraggiose di Fonseca: out dall'undici iniziale Abraham, Tomori e Leao, che non vede neanche il campo. Pulisic si schiera trequartista e al 13' ispira la rete di Chukwueze, che colpisce al volo di prima e sigla l'1-0. La gara rischia però di complicarsi subito per i rossoneri, visto che Reijnders commette fallo da ultimo uomo su Lovric e viene espulso al 28'. Fonseca interviene solo nell'intervallo, giocando un quarto d'ora con Pulisic centrocampista centrale, e i suoi resistono nella ripresa.

Lovric si vede annullare una rete, l'Udinese protesta per un rigore non assegnato a Kabasele e rischia di capitolare: Pulisic e Abraham sfiorano il raddoppio, con l'inglese che manca il tap-in e si infortuna alla spalla, uscendo dopo soli cinque minuti dal suo ingresso. Caos nel finale, con Kabasele che segna l'1-1 al 95' e se lo vede annullare dopo un lungo check-VAR: Ekkelenkamp si trovava in fuorigioco di pochissimi centimetri, da qui l'annullamento della rete.

Un episodio contestato dall'Udinese, visto che inizialmente Chiffi sembrava essere andato a rivedere un presunto fallo dell'olandese su Thiaw che però non c'era ed a quel punto hanno trovato un fuorigioco tutto da verificare sull'impatto dell'azione. Infatti il gol non è stato annullato dal Var ma l'arbitro ha deciso autonomamente non essendo una decisione oggettiva. Arrivano comunque tre punti per il MIlan, che aggancia momentaneamente l'Inter.

LA DOPPIETTA DI PINAMONTI BLOCCA BALOTELLI AL GENOA

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