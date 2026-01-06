Malusci: “Fagioli avrà sbagliato forse un pallone in tutta la partita. Può giocare davanti alla difesa”

Alberto Malusci, ex difensore viola, è intervenuto ai microfoni di Toscana TV, parlando della vittoria della Fiorentina sulla Cremonese, queste sono le sue parole: “Una buona Fiorentina, e quando si dice che servono facce nuove e aria nuova lo si vede in Solomon, che ha giocato 25 minuti riuscendo a effettuare il cross decisivo per il gol vittoria. Da tempo non si vedevano certi palloni in area. Il cambio modulo ha giovato a Fagioli, e non è casuale… avrà sbagliato forse un pallone in tutta la partita. Può giocare davanti alla difesa, ha le caratteristiche per starci, lo avevano visto lì già Allegri e Spalletti”.

Su Kean: “È stato bello vedere esultare tutti con Kean e poi il calciatore con Vanoli, ho rivisto un po’ di compattezza, che è fondamentale per salvarsi. L’allenatore viola ha fatto bene anche i cambi, Kean però lo avrei messo prima. La Fiorentina comunque non è guarita, ci vorranno conferme gara dopo gara nelle prossime settimane. Dopo una serie di partite vergognose è stato rassicurante vedere i due centrali difensivi così solidi”.