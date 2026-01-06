6 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 21:22

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Malusci: “Fagioli avrà sbagliato forse un pallone in tutta la partita. Può giocare davanti alla difesa”

News

Malusci: “Fagioli avrà sbagliato forse un pallone in tutta la partita. Può giocare davanti alla difesa”

Redazione

6 Gennaio · 17:55

Aggiornamento: 6 Gennaio 2026 · 18:02

TAG:

Alberto MalusciFagioli

Condividi:

di

Malusci elogia la prova di Fagioli e il cambio modulo, sottolinea l’impatto di Solomon sul gol decisivo e la ritrovata compattezza difensiva

Alberto Malusci, ex difensore viola, è intervenuto ai microfoni di Toscana TV, parlando della vittoria della Fiorentina sulla Cremonese, queste sono le sue parole: “Una buona Fiorentina, e quando si dice che servono facce nuove e aria nuova lo si vede in Solomon, che ha giocato 25 minuti riuscendo a effettuare il cross decisivo per il gol vittoria. Da tempo non si vedevano certi palloni in area. Il cambio modulo ha giovato a Fagioli, e non è casuale… avrà sbagliato forse un pallone in tutta la partita. Può giocare davanti alla difesa, ha le caratteristiche per starci, lo avevano visto lì già Allegri e Spalletti”.

Su Kean: “È stato bello vedere esultare tutti con Kean e poi il calciatore con Vanoli, ho rivisto un po’ di compattezza, che è fondamentale per salvarsi. L’allenatore viola ha fatto bene anche i cambi, Kean però lo avrei messo prima. La Fiorentina comunque non è guarita, ci vorranno conferme gara dopo gara nelle prossime settimane. Dopo una serie di partite vergognose è stato rassicurante vedere i due centrali difensivi così solidi”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio