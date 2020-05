È ricoverato in gravissime condizioni da venerdì Andrea Rinaldi. Il 19enne cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta e oggi al Legnano, ha avuto un malore (forse a causa di un’aneurisma) a casa a Cermenate ed è stato trasportato all’ospedale di Varese e ora è in rianimazione.

Rinaldi è arrivato al settore giovanile dell’Atalanta nel 2013, quattro anni dopo l’esordio nella Primavera contro la Lazio. Ha poi giocato nell’Imolese in serie C e nel Mezzolara in D. Nell’estate 2019 è passato al Legnano, sempre in D. Diversi i messaggi degli amici e dei compagni di gioco sui social.

Gazzetta.it