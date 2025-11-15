Malesani sicuro: “Vanoli l’uomo giusto per la Fiorentina. Mai mi sarei immaginato le difficoltà di Pioli”

L’ex allenatore Alberto Malesani si dice ottimista sulla scelta della Fiorentina di affidarsi a Paolo Vanoli a Tuttosport ecco le sue parole: “Paolo Vanoli può essere l’uomo giusto per tirarla fuori da questa situazione. È onesto e diretto: doti che sono convinto lo aiuteranno. In più ha lavorato per anni al fianco di Antonio Conte, dal quale ha appreso la mentalità vincente e il saper trarre il massimo dai giocatori.

Stadio? Fa male vedere la Viola in fondo alla classifica. Mai mi sarei immaginato le difficoltà di Pioli. Stefano è un grande allenatore, ma mancava qualcosa a livello emotivo a questa squadra e hanno cercato giustamente una svolta. Il cambio di allenatore scuoterà i calciatori. Non c’è più chi fa da paravento e dovranno assumersi le responsabilità”.