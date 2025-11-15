15 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:10

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Malesani sicuro: “Vanoli l’uomo giusto per la Fiorentina. Mai mi sarei immaginato le difficoltà di Pioli”

Rassegna Stampa

Malesani sicuro: “Vanoli l’uomo giusto per la Fiorentina. Mai mi sarei immaginato le difficoltà di Pioli”

Redazione

15 Novembre · 10:01

Aggiornamento: 15 Novembre 2025 · 10:01

TAG:

FiorentinaVanoli

Condividi:

di

"Stadio? Fa male vedere la Viola in fondo alla classifica"

L’ex allenatore Alberto Malesani si dice ottimista sulla scelta della Fiorentina di affidarsi a Paolo Vanoli a Tuttosport ecco le sue parole: “Paolo Vanoli può essere l’uomo giusto per tirarla fuori da questa situazione. È onesto e diretto: doti che sono convinto lo aiuteranno. In più ha lavorato per anni al fianco di Antonio Conte, dal quale ha appreso la mentalità vincente e il saper trarre il massimo dai giocatori.

Stadio? Fa male vedere la Viola in fondo alla classifica. Mai mi sarei immaginato le difficoltà di Pioli. Stefano è un grande allenatore, ma mancava qualcosa a livello emotivo a questa squadra e hanno cercato giustamente una svolta. Il cambio di allenatore scuoterà i calciatori. Non c’è più chi fa da paravento e dovranno assumersi le responsabilità”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio