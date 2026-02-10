Maiellaro sicuro: "Fagioli e altri big ci tireranno fuori dalla crisi. Nicolò ha personalità e qualità"

L'ex Viola, Pietro Maiellaro, analizza la situazione in casa Fiorentina dopo il pareggio casalingo contro il Torino

L'ex centrocampista della Fiorentina, Pietro Maiellaro, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante per parlare della situazione Viola: "Sono preoccupato, anche se meno perché qualche segnale c'è stato e qualche big ha recuperato. Se l'ultima gara fosse stata giocata con più umiltà l'avremmo portata a casa, è che laggiù in fondo alla classifica non puoi sbagliare nulla. Però ripartiamo dalla reazione, ma gli scontri diretti ora saranno determinanti e bisognerà portarli a casa anche se poi basterebbe vincere tutte le altre".

Sugli errori difensivi: "Vanno trovati accorgimenti dietro ed essere più prudenti ma dal centrocampo in su la Fiorentina ha armi che altre non hanno perciò cerchiamo di fare un gol in più".

Su Fagioli: "È un giocatore di personalità e qualità, in un altro tipo di classifica si esprimerebbe diversamente ma sono sicuro che sarà lui insieme ad altri giocatori importanti ci tirerà fuori da questa brutta situazione".

Su Vanoli: "Non lo giudico dai cambi, se i giocatori lo seguono bisogna continuare con lui. Poi c'è un direttore sportivo che capirà il da farsi".